Équipe de France : Griezmann brille au Qatar, le clan Deschamps savoure

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Aligné un peu plus bas sur le terrain depuis le début de cette Coupe du monde, Antoine Griezmann rayonne avec les Bleus. Interrogé sur les performances du joueur de l’Atlético de Madrid, Guy Stéphan, l’adjoint de Didier Deschamps, a été très élogieux envers le numéro 7 tricolore.

C’est dans un rôle inédit qu’Antoine Griezmann est utilisé depuis le début de cette Coupe du monde. Un peu moins influent en attaque depuis quelques rassemblements, le joueur de l’Atlético de Madrid a été descendu d’un cran sur le terrain. Griezmann joue en tant que relayeur afin d’apporter ses qualités défensives lorsque les Bleus n’ont pas le ballon et se transforme en numéro 10 en phase offensive. Un nouveau rôle qui lui va à merveille.

Griezmann se sent bien

« Je me sens bien, physiquement et mentalement. Je suis là pour faire la relation entre la défense et les attaquants. Comme j’ai dit, j’aime lorsqu’il y a du monde devant moi quand j’ai le ballon, et après j’essaye de mettre les attaquants dans les meilleures conditions. Et ensuite, sans ballon, essayer d’en récupérer le plus possible pour aider les défenseurs et les milieux », expliquait le numéro 7 des Bleus avant d’affronter la Pologne.

Equipe de France : La mise au point du clan Deschamps sur le forfait de Benzema https://t.co/5E9PqsjQCZ pic.twitter.com/TxDgCPQKG4 — le10sport (@le10sport) December 6, 2022

« Il a un volume de jeu extraordinaire »