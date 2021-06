Foot - Equipe de France

Equipe de France : Gignac, Thauvin et Savanier avec les Bleus aux JO !

Publié le 25 juin 2021 à 15h37 par La rédaction mis à jour le 25 juin 2021 à 15h41

Cet été, l’équipe de France disputera les Jeux Olympiques au Japon. Et ce vendredi, Sylvain Ripoll a dévoilé sa liste de 18 joueurs pour disputer cet événement.

Alors que la liste n’a pas été facile à composer étant donné les refus de nombreux clubs, Sylvain Ripoll a tout de même réussi à convoquer 18 joueurs pour se rendre aux Jeux Olympiques au Japon cet été. Et comme le10sport.com vous l’a révélé, André-Pierre Gignac, Florian Thauvin et Téji Savanier figurent parmi les convoqués. Dans le reste de la liste, on retrouve également Paul Bernardoni, Gautier Larsonneur, Benoit Badiashile, Anthony Caci, Pierre Kalulu, Clément Michelin, William Saliba, Malang Sarr, Eduardo Camavinga, Maxence Caqueret, Jonathan Ikoné, Lucas Tousart, Amine Gouiri, Randal Kolo Muani et Arnaud Nordin.