Foot - Équipe de France

Equipe de France : Didier Deschamps s’exprime après le report de l’Euro !

Publié le 17 mars 2020 à 17h58 par La rédaction

Alors que l’UEFA a annoncé le report de l’Euro 2020 se tenant initialement en juin prochain pour l’été 2021, Didier Deschamps a assuré que c’était la bonne décision à prendre, au vu des risques que représente le Coronavirus pour la population.