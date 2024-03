Equipe de France : Deschamps reçoit une candidature surprenante

Thibault Morlain

A la fin du mois de mars, l'équipe de France de Didier Deschamps disputera deux matchs amicaux afin de préparer au mieux l'Euro qui arrive. Aura-t-on le droit à des surprises avec des petits nouveaux dans la liste ? Le choix reviendra au sélectionneur et voilà que Deschamps a été interpellé afin de prendre un certain Pierre Lees-Melou en équipe de France.

Surprise de la saison, Brest est aujourd'hui 2ème de Ligue 1 et donc dauphin du PSG. Les Bretons ne baissent pas de régime et peuvent continuer de croire à la Ligue des Champions. Mené par Eric Roy, Brest fait forte impression, pouvant compter sur un collectif bien huilé et de belles individualités. C'est notamment le cas de Pierre Lees-Melou, rayonnant au milieu de terrain. A 30 ans, c'est lui qui a offert la victoire à Brest ce dimanche face au Havre (1-0).

« Il mériterait même d’avoir une sélection »

Aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1, Pierre Lees-Melou n'a toujours aucune sélection en équipe de France. Eric Roy aimerait bien que cela change pour son protégé à Brest. Rapporté par RMC , l'entraîneur brestois a confié à propos de Lees-Melou : « Réussir à garder ce niveau de jeu après ce qu’il a traversé, il faut vraiment avoir un état d’esprit au-dessus de la moyenne. C’est quelqu’un d’exceptionnel, qui plane sur l’équipe et sur la Ligue 1. Pour moi, au poste où il joue, il n’y a pas d’équivalence en France. Il peut jouer partout et mériterait même d’avoir une sélection ».

« Il n’est pas dans les standards du joueur professionnel classique »