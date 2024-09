Équipe de France : Deschamps perd «l'un des meilleurs joueurs du monde»

Arnaud De Kanel

Antoine Griezmann ne jouera plus avec l'équipe de France. Le joueur de l'Atlético de Madrid l'a annoncé ce lundi sur ses réseaux sociaux et cela suscite de nombreuses réactions. Tout juste retiré du monde du football, Raphaël Varane a adressé un message à son ancien coéquipier en sélection qu'il voit comme l'un «des meilleurs au monde».

Une page se tourne pour l'équipe de France avec l'annonce de la retraite internationale d'Antoine Griezmann, troisième joueur le plus capé de l'histoire de la sélection tricolore. Une énorme perte pour Didier Deschamps qui doit dès à présent composer sans son plus fidèle soldat.

Griezmann raccroche avec les Bleus

Antoine Griezmann est une véritable légende de l'équipe de France. Le joueur de l'Atlético de Madrid a également marqué le ballon rond dans son ensemble avec plusieurs faits d'armes. C'est simple, pour Raphaël Varane, qui vient d'annoncer sa retraite, Antoine Griezmann fait partie des meilleurs joueurs de la planète.

«L'un des meilleurs joueurs du monde»

« Quel joueur, quel coéquipier exceptionnel, mon ami ! Non seulement l'un des meilleurs joueurs du monde, mais aussi une mentalité, un cœur et une passion à la hauteur de sa carrière. Félicitations pour cet incroyable parcours en Bleus et merci !!! », a lâché l'ancien défenseur du Real Madrid sur ses réseaux sociaux. Didier Deschamps va devoir repenser sa stratégie au plus vite.