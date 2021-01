Foot - Equipe de France

Equipe de France : Deschamps doit-il rappeler Karim Benzema ?

Publié le 1 janvier 2021 à 12h00 par T.M.

Encore et toujours, la question d’un retour de Karim Benzema en équipe de France se pose. Didier Deschamps devrait-il alors rappeler l’attaquant du Real Madrid ?

Le 8 octobre 2015, Karim Benzema portait le maillot de l’équipe de France face à l’Arménie. C’est la dernière fois que le buteur du Real Madrid est apparu dans le groupe de Didier Deschamps. En effet, suite à l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena ainsi que son interview polémique contre le sélectionneur des Bleus à la presse espagnole, Benzema a été mis de côté. Un choix fort de la part de Deschamps qui fait toutefois plus que débat aujourd’hui. En effet, sous le maillot merengue, KB9, libéré de Cristiano Ronaldo, impressionne. Venant de réaliser la meilleure saison de sa carrière, Karim Benzema est considéré comme l’un des meilleurs 9 du monde. Forcément, il apporterait un énorme plus à l’équipe de France.

Le débat Benzema