Foot - Equipe de France

Équipe de France : Ces joueurs assurés d’aller à l’Euro…

Publié le 1 janvier 2021 à 7h00 par A.M.

A quelques mois de l'Euro, Didier Deschamps sait déjà globalement à quoi ressemblera sa liste des 23. Plusieurs joueurs ont en effet déjà leur ticket.

Reporté d'un an à cause de la crise sanitaire, l'Euro aura finalement lieu durant l'été 2021, ce qui change la donne pour l'équipe de France. Malgré tout, Didier Deschamps reconnaissait ces derniers jours qu'il avait déjà une vingtaine de noms en tête pour composer sa liste : « J'ai lu que je connaissais déjà les vingt-trois. J'ai du mal me faire comprendre. Bien sûr, je pourrais donner une liste aujourd'hui. Mais elle serait différente de celle de mai 2021. Il peut se passer tellement de choses en cinq mois… Si tous les joueurs sont disponibles, j'ai une vingtaine de noms à l'esprit. Des habitués de la sélection, qui détiennent un vécu. Je vais être confronté à des choix très difficiles, vu le nombre et la qualité des joueurs qui peuvent prétendre ou mériteraient de participer à l'Euro . » Il faut dire que la plupart des noms sont déjà connus.

Les cadres de 2018 seront toujours là

Pour affronter le Portugal, l'Allemagne et la Hongrie dans un groupe très relevé, les Bleus s'appuieront probablement sur une base similaire à celle de la Coupe du monde. Ainsi, Hugo Lloris, Steve Mandanda, Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez, Paul Pogba, N'Golo Kanté, Antoine Griezman, Kylian Mbappé et Olivier Giroud semblent avoir une place quasiment assurée pour l'Euro, sauf pépin physique évidemment. Mike Maignan sera probablement le troisième gardien tandis que dans les couloirs, Leo Dubois et Lucas Digne sont également bien partis. En charnière, Clément Lenglet a perdu des points ces derniers mois. Au milieu de terrain, il reste des places à prendre bien qu'Adrien Rabiot semble avoir gagné son ticket pour l'Euro grâce aux précédents rassemblements. A ses côtés, Corentin Tolisso, Eduardo Camavinga et Steven Nzonzi sont les mieux placés. A moins que Moussa Sissoko, le chouchou de Didier Deschamps, inverse la tendance ou qu'Houssem Aouar confirme ses bonnes prestations. Enfin, en attaque, il reste trois places à prendre pour épauler Mbappé, Griezmann et Giroud. Kingsley Coman et Ousmane Dembélé peuvent y prétendre, mais leur physique a toujours été un point d'interrogation. Anthony Martial, Marcus Thuram, Nabil Fekir et Wissam Ben Yedder sont ainsi à l'affût.