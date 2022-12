Équipe de France : Daniel Riolo dézingue un cadre de Deschamps

Guillaume de Saint Sauveur

Battue lors de la séance de tirs au but face à l’Argentine en finale de la Coupe du Monde, l’équipe de France avait pourtant réussi à revenir au score à chaque fois au cours du match. Mais cette séance a été fatale aux hommes de Didier Deschamps, et selon Daniel Riolo, Hugo Lloris n’a pas été suffisamment décisif au moment des penalties.

Entre les 75 premières minutes qui ont été d’un manque d’intensité criant, un arbitrage qui fait couler beaucoup d’encre, le face à face raté par Randal Kolo Muani dans les arrêts de jeu de la prolongation ou encore les tireurs qui ont échoué dans la séance des tirs au but, des millions de Français s’interrogeront encore longtemps sur ce qui a vraiment manqué à l’équipe de France pour venir à bout de l’Argentine dimanche dernier en finale de la Coupe du Monde. Mais une statistique ne ment pas…

Équipe de France : Après l'énorme colère de Deschamps en finale, ça a chauffé dans le vestiaire https://t.co/FeA1y7gahL pic.twitter.com/ZuNK93THZg — le10sport (@le10sport) December 20, 2022

Les Bleus trop souvent en échec sur les tirs au but

En effet, les 14 derniers tirs au but frappés contre l’équipe de France en tournoi majeur ont été marqués, ce qui signifie donc que le gardien des Bleus n’a pas réussi à l’arrêter. C’était le cas dimanche pour Hugo Lloris contre l’Argentine, mais également à l’Euro 2021 contre la Suisse, ainsi que Fabien Barthez face à l’Italie en 2006, encore une fois en finale de Coupe du Monde. Le dernier penalty raté face à l’équipe de France en tournoi majeur remonte à ce fameux Mondial 1998 (Di Biagio avec l’Italie, en quart de finale).

« Lloris n’en choppe jamais une »