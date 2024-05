Équipe de France : C’est terminé pour cette star de Deschamps !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que l’Euro va bientôt démarrer (14 juin - 14 juillet), une page va se tourner en équipe de France avec le départ d’Olivier Giroud. Futur joueur de Los Angeles, l’attaquant de 37 ans a disputé son dernier match avec l’AC Milan et s’apprête également à prendre sa retraite internationale.

Olivier Giroud n’a plus que quelques matches pour un peu plus marquer l’histoire de l’équipe de France. Alors qu’il va bientôt s’envoler pour les Étars-Unis afin d'évoluer aux côtés d’Hugo Lloris à Los Angeles, le meilleur buteur des Bleus (57 réalisations en 131 sélections) va prendre sa retraite internationale après l’Euro 2024 qui démarrera le 14 juin. « On vit à 200 à l'heure, on n'a pas beaucoup de temps pour la famille. Il y a cinq rassemblements dans la saison, ça me paraît compliqué. Il faut laisser la place aux jeunes , a-t-il annoncé cette semaine à L’Équipe. Il faut aussi savoir ne pas faire la saison de trop ». Invité de RTL , Olivier Giroud a reparlé de la fin de son aventure en Bleu.

« Très certainement ma dernière compétition »

« Ce sera très certainement ma dernière compétition , a reconnu celui qui a évolué à Arsenal, Chelsea et Milan. Je vais profiter de chaque instant, tout comme mes derniers moments ici au Milan AC. Le fait que mon contrat ici au Milan AC se termine et que j’aspire à une nouvelle expérience de vie aux États-Unis l’année prochaine, cet Euro qui arrive marque un peu fin du très très haut niveau en Europe . »

« Ce serait la cerise sur le gâteau »