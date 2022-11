Équipe de France : Benzema, Real Madrid… L’énorme coup de gueule de Pierre Ménès

Hugo Chirossel

Alors qu’il avait pris la direction du Qatar afin de participer à la Coupe du monde avec l’équipe de France, Karim Benzema a finalement été contraint de déclarer forfait en raison d’une blessure musculaire. Pierre Ménès, qui s’inquiète de la fragilité de l’international français depuis le début de la saison, estime que le Real Madrid n’a pas tout dit sur l’état physique de son joueur.

Terrible nouvelle pour l’équipe de France. Alors que sa condition physique posait beaucoup de questions, Karim Benzema ne participera finalement pas à la Coupe du monde. L’attaquant du Real Madrid, qui souffre d’une blessure au quadriceps, a dû déclarer forfait pour la compétition. Une absence de taille pour les Bleus , mais qui n’est vraiment surprenante non plus, quand l’on sait que Karim Benzema a été fortement touché par des soucis physiques depuis le début de la saison. Pour Pierre Ménès, ces problèmes à répétition concernant l’attaquant âgé de 34 ans ne sont d’ailleurs pas très rassurants.

«C’est inquiétant»

« J’ai un goût amer parce que ça fait quand même un mois que Karim ne joue pas, un mois qu’on nous dit « ouais c’est rien, pas d’inquiétude », et premier entraînement collectif, il se pète tout seul, à l’autre cuisse, sans choc, sans rien. C’est inquiétant, cette fragilité, parce que ça n’a vraiment pas été un joueur fragile durant toute sa carrière (...) Au-delà du fait de tristement manquer cette Coupe du monde, Karim va devoir se refaire un physique pour pouvoir continuer à performer avec le Real, parce que attention à ces blessures qui peuvent se répéter très souvent », a-t-il déclaré dans Pierrot Le Foot sur YouTube .

CDM 2022 : "Au final, le forfait de Benzema va peut-être se révéler bénéfique pour Mbappé"Avec le départ de Benzema, des questions se posent. On en fait le tour dans cette vidéo. https://t.co/Xu2QO8rPav — Pierre Ménès (@PierreMenes) November 20, 2022

«Le Real nous a pris pour des cons»