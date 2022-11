Equipe de France : Benzema, Mbappé... Deschamps calme le jeu

Arnaud De Kanel

Contraint de faire sans Karim Benzema, Didier Deschamps devra s'en remettre à Kylian Mbappé. L'attaquant du PSG sera la vedette des champions du monde en titre. Néanmoins, le sélectionneur affirme que son statut n'a pas changé d'un poil. Quant au forfait de Benzema, il estime que ça ne devrait pas porter préjudice à l'animation offensive de son équipe.

L'équipe de France est touchée par la malédiction ces derniers temps. Après Paul Pogba, N'Golo Kanté, Mike Maignan, Presnel Kimpembe et Christopher Nkunku, c'est Karim Benzema qui a été contraint de déclarer forfait. Un coup dur pour Deschamps qui misait sur lui en attaque. Mais pas de panique chez le sélectionneur, son absence sera compensée.

Equipe de France : Lloris en rajoute une couche sur la polémique https://t.co/mIP0o1COpZ pic.twitter.com/WWRtoz43rc — le10sport (@le10sport) November 21, 2022

«Ce n'est pas l'absence de Karim qui va changer quelque chose»

Fidèle à lui-même, Didier Deschamps s'est voulu optimiste en conférence de presse ce lundi matin en évoquant le forfait de Karim Benzema. « L'animation offensive ? Il y a plusieurs options. Ce n'est pas l'absence de Karim qui va changer quelque chose » a-t-il affirmé.

«Mbappé n'a pas plus de responsabilités»