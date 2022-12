Équipe de France : Avant le Maroc, un incroyable échange entre Mbappé et Hakimi est révélé

La rédaction

Mercredi, l’Équipe de France affrontera le Maroc dans le cadre des demi-finales de la Coupe du Monde 2022. Une rencontre qui va permettre aux deux coéquipiers du PSG, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi de s’affronter. D'ailleurs, le Français avait prédit la confrontation lors d’un stage avec le club parisien au Qatar en mai et ne s'était pas empêché de chambrer le Marocain.

Kylian Mbappe avait prévu le match contre le Maroc à la Coupe du Monde en janvier 2022 😂 🇲🇦 Mbappe : « Il faut que je détruise mon ami »Hakimi : « Je vais te fracasser »(@beinsports_FR) pic.twitter.com/OdWPmjJiQL — Footballogue (@Footballogue) December 11, 2022

« Il faudra que je détruise mon ami »

Dans une vidéo tournée en mai dernier lors d’un stage du PSG au Qatar, Kylian Mbappé évoquait certains matchs de la Coupe du Monde et prévoyait déjà une confrontation entre l’Équipe de France et le Maroc. L’attaquant français n’a d’ailleurs pas pu s’empêcher de chambrer son coéquipier, et futur adversaire, Achraf Hakimi. « Nous sommes ici à l’Education City Stadium. 40 000 personnes peuvent venir. France-Tunisie… J’espère que nous allons gagner. Et après nous jouerons contre le Maroc. Et… il faudra que je détruise mon ami » , déclarait Kylian Mbappé avant de voir Achraf Hakimi lui répondre : « Je vais le fracasser »

« Ça me brisera un peu le cœur »