Équipe de France : Avant le Danemark, un problème est signalé pour Mbappé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Auteur d’un but et d’une passe décisive contre l’Australie (4-1), Kylian Mbappé a réussi avec l’équipe de France son entrée en lice dans cette Coupe du monde. Cependant, l’attaquant du PSG s’est montré imprécis sur les coups de pied arrêtés offensifs, un exercice qui lui réussit rarement. De quoi faire réagir avant la deuxième rencontre des Bleus contre le Danemark.

Quatre ans et demi après le sacre en Russie, Kylian Mbappé a retrouvé mardi une compétition qui lui réussit bien, la Coupe du monde. Celle-ci lui a permis de se révéler aux yeux de la planète à l’été 2018 après avoir déjà fait sensation sous le maillot de l’AS Monaco et du PSG. Au Qatar, et malgré son jeune âge (il aura 24 ans en décembre), Kylian Mbappé n’a plus le même statut, mais il a toujours la même réussite. Face à l’Australie (4-1), le Bondynois a déjà ouvert son compteur buts, tout en délivrant une passe décisive pour Olivier Giroud. Cependant, il reste un domaine où Mbappé est en difficulté, celui des coups de pied arrêtés. Ainsi, certaines personnes militent pour que l’attaquant du PSG cesse de les tirer.

« Kylian n'est pas un spécialiste, ça se sent »

C’est notamment le cas de Mathieu Valbuena, qui justifie sa position dans des propos accordés à L’Équipe . « Kylian n'est pas un spécialiste, ça se sent dans sa technique de frappes. Pourquoi il les tirerait ? », s’interroge l’ancien joueur de l’OM.

« Chacun doit rester dans son rôle »