Equipe de France : Avant la Coupe du monde, Deschamps reçoit un appel du pied à l'OM

Publié le 6 novembre 2022 à 10h00

Conscient du nombre important d'absents au milieu de terrain en équipe de France, Jordan Veretout ne cache pas que l'une de ses ambitions et de faire partie du groupe qui s'envolera pour le Qatar. Le joueur de l'OM, qui compte 5 sélections avec les Bleus, confirme donc qu'il s'agit de son rêve.

Mercredi, Didier Deschamps mettra fin au suspens en dévoilant la liste de joueurs qu'il a sélectionnés pour disputer la Coupe du monde au Qatar qui se déroulera du 20 novembre au 18 décembre. Et les incertitudes sont nombreuses. La première porte sur le nombre de joueurs puisque les listes pourront comporter entre 23 et 26 noms. Mais ce n'est pas tout puisqu'il y a également une multitude de blessés et de joueurs incertains à gérer. Et cela concerne essentiellement un secteur de jeu.

Un milieu de terrain décimé

En effet, il s'agit du milieu de terrain. Didier Deschamps sera privé de deux cadres à savoir Paul Pogba et N'Golo Kanté, tous les deux blessés. Plus globalement, ce secteur de jeu sera le seul à être totalement remanié par rapport à la Coupe du monde 2018. Et pour cause, aucun des cinq milieux présents en Russie (N'Zonzi, Matuidi et Tolisso en plus de Pogba et Kanté) ne sera du voyage au Qatar. Cela ouvre donc des portes à d'autres joueurs. Notamment à Jordan Veretout.

Veretout rêve d'en profiter