Équipe de France : Au Qatar, Kylian Mbappé a écœuré tout le monde

Kylian Mbappé a fait des ravages au Qatar. Auteur de huit buts lors du dernier Mondial, l'international français a marqué les esprits. Tout au long de la compétition, le joueur du PSG a reçu les louanges de ses partenaires en équipe de France, mais aussi de ses adversaires. Tour d'horizon de ces déclarations.

Kylian Mbappé n'a pas remporté la Coupe du monde, mais est assurément l'un des hommes de cette compétition. Meilleur marqueur du tournoi avec huit buts, il a notamment inscrit un triplé en finale face à l'Argentine. Seul Geoff Hurst avait réussi cet exploit en 1966. Tout au long de la compétition, Mbappé a reçu les des louanges, que ce soit de la part de Didier Deschamps, qui avait évoqué sa fierté d'entraîner le joueur du PSG, mais aussi de la part de ses adversaires.

La Pologne s'enflamme pour Mbappe

Entraîneur de l'équipe de Pologne durant le Mondial, Czeslaw Michniewicz n'avait pas tari d'éloges à son égard, malgré l'élimination en huitièmes de finale. « Je ne sais pas qui est le joueur du match mais je pense que c’est évident : Kylian Mbappé a marqué deux fois et réalise un très bon tournoi, commente-t-il. En tant que sélectionneur, il n’y a aucune recette magique pour arrêter Mbappé, c’est un joueur fantastique et il nous a fait du tort aujourd’hui. Il y a des grands joueurs comme Messi et Lewandowski, Mbappé va prendre la relève » avait-il déclaré.

L'Angleterre a mis en place un plan anti-Mbappe

Du côté des Anglais, éliminés dès les quarts de finale, on se félicitait d’avoir arrêté la fer de lance tricolore. « La tactique était la bonne, nous avons joué comme il faut, nous avons été agressifs, nous avons arrêté Mbappé » avait déclaré Declan Rice, malgré la défaite.

« Il se rapprocherait de ce qu’a fait Pelé »