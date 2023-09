En plein calvaire, Pogba reçoit un soutien inattendu

Axel Cornic

Certains pensaient que cette saison pouvait être celle de la renaissance de Paul Pogba, mais elle pourrait finalement être la dernière de sa carrière. Contrôlé positif lors d’un test anti-dopage, le milieu français risque une grosse suspension, qui à 30 ans pourrait bien l’éloigner des terrains pendant quatre années.

Après une fin très compliquée à Manchester United, Paul Pogba semblait pouvoir se relancer à la Juventus, club dans lequel il a explosé et était considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde. Mais son retour s’est mal passé, avec une grave blessure au genou puis de problèmes avec la justice, qui ont paralysé sa saison. Et la suite, n’a pas été glorieuse...

Pogba risque une suspension de 4 ans

Le 20 aout dernier, Pogba en effet été contrôlé positif à un test anti-dopage, qui a décelé un taux trop élevé de testostérone dans son corps. Le joueur aurait avoué avoir pris un médicament sous les conseils d’un ami médecin, mais sans la volonté d’assumer un produit dopant. Or, La Gazzetta dello Sport révèle qu’il était explicitement spécifié dans la notice de ce médicament qu’il pouvait aller à l’encontre de certaines règles contre le dopage.

« J’éprouve une grande tristesse »