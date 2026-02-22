Didier Deschamps renonce à une vieille habitude : Voilà le joueur qui veut déjà en profiter !

Alors qu’il participera à sa dernière Coupe du monde à la tête de l’équipe de France l’été prochain, Didier Deschamps pourrait renoncer à une de ses vieilles habitudes afin de composer sa liste. Un changement dont un joueur en particulier pourrait profiter, lui qui a exprimé son souhait d’être appelé par le sélectionneur des Bleus.
Victime de plusieurs blessures depuis son arrivée à Chelsea à l’été 2022, Wesley Fofana peut enfin enchaîner les rencontres depuis le début de l’année 2026 et notamment la nomination de Liam Rosenior à la place d’Enzo Maresca. De quoi en faire un prétendant à être appelé par Didier Deschamps l’été prochain afin de participer à la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, ce qu'il espère.
«Représenter son pays c'est ce qu'il y a de plus beau»
« Ce que je fais cet été ? Ça dépend. Je n'ai rien de prévu (rires). On sait tous qu'il y a une grande compétition. Le fait que je me sente bien et que je joue libéré, c'est parce que je n'y pense pas énormément. Si le coach fait appel à moi je répondrai présent. J'espère, parce que représenter son pays c'est ce qu'il y a de plus beau », a confié Wesley Fofana, dans un entretien accordé à Téléfoot diffusé ce dimanche.
«Pourquoi eux et pas moi ?»
D’après les informations de l’émission de TF1, Didier Deschamps n’écarte pas la possibilité de convoquer quatre défenseurs centraux droitiers, ce qui pourrait faire les affaires de l’international français (1 sélection). « C'est une source de motivation, c'est sûr. Après, il y a de la concurrence. On est énormément à ce poste-là. Je sais que Dayot (Upamecano) et William (Saliba) sont en place. Ils ont montré de quoi ils étaient capables en duo. Ibou (Ibrahima Konaté) est là depuis un moment, il est installé. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas. Pourquoi eux et pas moi ? Le plus important c'est de donner le maximum. Les plus meritants seront appelés », a ajouté Wesley Fofana.