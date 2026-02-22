Didier Deschamps renonce à une vieille habitude : Voilà le joueur qui veut déjà en profiter !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il participera à sa dernière Coupe du monde à la tête de l’équipe de France l’été prochain, Didier Deschamps pourrait renoncer à une de ses vieilles habitudes afin de composer sa liste. Un changement dont un joueur en particulier pourrait profiter, lui qui a exprimé son souhait d’être appelé par le sélectionneur des Bleus.

Victime de plusieurs blessures depuis son arrivée à Chelsea à l’été 2022, Wesley Fofana peut enfin enchaîner les rencontres depuis le début de l’année 2026 et notamment la nomination de Liam Rosenior à la place d’Enzo Maresca. De quoi en faire un prétendant à être appelé par Didier Deschamps l’été prochain afin de participer à la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, ce qu'il espère.

«Représenter son pays c'est ce qu'il y a de plus beau» « Ce que je fais cet été ? Ça dépend. Je n'ai rien de prévu (rires). On sait tous qu'il y a une grande compétition. Le fait que je me sente bien et que je joue libéré, c'est parce que je n'y pense pas énormément. Si le coach fait appel à moi je répondrai présent. J'espère, parce que représenter son pays c'est ce qu'il y a de plus beau », a confié Wesley Fofana, dans un entretien accordé à Téléfoot diffusé ce dimanche.

Selon nos informations le staff des Bleus ne serait pas fermé à l’idée de sélectionner 4 défenseurs centraux droitier, pour la Coupe du monde.🇫🇷



La réaction de Wesley Fofana au micro de @SaberDesfa pic.twitter.com/ZltUmPSiXq — Téléfoot (@telefoot_TF1) February 22, 2026