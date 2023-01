Deschamps s’est fait charger, il calme le jeu

Hugo Chirossel

Certains choix de Didier Deschamps pour la Coupe du monde au Qatar avaient fait débat. Du côté du Stade Rennais, Florian Maurice s’était étonné de la non-sélection de Martin Terrier. Bruno Genesio quant à lui a tenu un discours un peu différent à ce sujet, même s’il avoue avoir été déçu que son joueur ne soit pas du voyage.

Florian Maurice n’avait pas mâché ses mots au moment d’évoquer la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2022. Le directeur sportif du Stade Rennais regrettait notamment que le sélectionneur de l’équipe de France ne l’ait jamais contacté pour se renseigner sur Martin Terrier, étincelant avec le club breton. Au moment d’appeler de nouveaux joueurs offensifs après les nombreux forfaits, Didier Deschamps avait préféré Marcus Thuram et Randal Kolo Muani à l'attaquant du Stade Rennais.

Bruno Genesio est revenu sur ce sujet et s’il a été déçu de la non-sélection de son joueur, il a tout de même calmé le jeu par rapport aux propos de son directeur sportif. « Florian Maurice a parlé avec son cœur, beaucoup. Après, moi, je suis entraîneur donc je sais que quand vous faites une équipe ou une sélection, vous la faite pour avoir le plus de chances possibles de gagner le match ou la compétition. Sinon vous savez très bien que le premier qui va en pâtir c’est vous. Moi il ne m’a jamais traversé l’esprit que Didier Deschamps ait quelque chose contre le Stade Rennais ou contre les joueurs qui jouent à Rennes ou contre Flo' ou contre moi. Ce serait complètement débile de penser cela », a-t-il déclaré dans Rothen s’enflamme sur RMC .

