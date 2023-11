Deschamps porte plainte, Riolo le fracasse

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Accusé par Daniel Riolo d’avoir menti sur le cas Karim Benzema, forfait à la dernière Coupe du monde, Didier Deschamps a décidé plus tôt cette année de porter plainte pour « diffamation ». Ce qui n’empêche pas le journaliste de RMC de maintenir ses propos, tout en critiquant le sélectionneur des Bleus pour sa volonté de porter l’affaire en justice.

Alors que des zones d’ombre subsistent encore sur le départ de Karim Benzema avant le début de la Coupe du monde au Qatar, Daniel Riolo n’avait pas hésité à remettre en cause la version du sélectionneur de l’équipe de France sur le sujet. « Deschamps nous a menti de A à Z, mais le mensonge est quelque chose qu'il manie parfaitement », lâchait notamment l’éditorialiste de RMC , attaqué depuis pour diffamation. « Didier Deschamps n'a aucun problème avec la critique, même acerbe, mais là, il est attaqué sur sa probité, son honnêteté. M. Riolo dit de lui que c'est un manipulateur, un menteur, ce sont des propos insupportables », avait expliqué en mars dernier Isabelle Wekstein, l'avocate du sélectionneur, à l’annonce de la plainte. Invité de Jordan De Luxe sur C8 , Daniel Riolo est revenu sur le conflit qui l’opposait à Didier Deschamps.

« La justice n’a pas autre chose à faire dans notre pays ? »

« Je défendais Benzema qui selon moi était maltraité durant la Coupe du monde, et j’avais dit : "c’est un menteur" . (…) Tu vas porter plainte car l’autre a dit que t’étais menteur ? Mais ça sert à quoi ? Ça sert à quoi ? La justice n’a pas autre chose à faire dans notre pays ? Les juges, les galères qu’ils ont, on demande toujours des moyens pour la justice, pour tous les problèmes qu’il y a dans notre société… Et l’autre, parce qu’on dit que "t’es menteur", tu portes plainte ? Mais mon dieu, ça me dépasse », a lâché Riolo, qui ne compte pas revenir sur ses propos.

« Cette histoire est tellement inutile, porter plainte pour ça… »

« M’excuser ? Pourquoi tu veux que je m’excuse ? Je ne m’excuse pas quand je pense avoir dit quelque chose de juste, c’est à lui de ne pas être vexé quand on dit que c’est un menteur , martèle Daniel Riolo. Ça arrive aux gens de mentir dans la vie, car tu dois défendre des intérêts ou tu fais de la communication. En plus, peut-être qu’au fond de lui, il pense qu’il n’a pas menti, moi c’est juste que je le mettais face à une contradiction. Cette histoire est tellement inutile, porter plainte pour ça… »

« Occupe-toi de préparer l’Euro »