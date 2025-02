Deschamps : Le cadeau inestimable préparé par Mbappé et ses potes !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Didier Deschamps s'apprête à quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé et ses coéquipiers veulent lui offrir un adieu mémorable. Interrogé par Téléfoot, Ibrahimi Konaté n’a pas caché le souhait d’offrir à Deschamps un départ en apothéose avec une troisième étoile mondiale.

Une page de l’équipe de France va se tourner l’année prochaine avec le départ de Didier Deschamps. En poste depuis 2012, l’actuel sélectionneur a fait savoir qu’il ne rempilerait pas à la tête de la sélection tricolore, actant son départ au terme de la prochaine Coupe du monde en Amérique du Nord. Alors que Didier Deschamps est réputé pour nouer une relation forte avec ses joueurs, ces derniers comptent lui faire un dernier cadeau.

« Un au revoir exceptionnel avec quelque chose entre les mains »

Interrogé par Téléfoot, Ibrahima Konaté a affirmé vouloir offrir une belle fin à Didier Deschamps. « Bien sûr qu’il y a une nostalgie, on est un peu tristes, mais toute bonne chose a une fin comme on dit, et la plus belle des choses serait qu’il ait un au revoir exceptionnel avec quelque chose entre les mains », a confié le défenseur de Liverpool dans un entretien diffusé ce dimanche matin.

Une troisième couronne mondiale pour Deschamps ?

Si Kylian Mbappé et ses coéquipiers de l’équipe de France parvenait à un tel exploit, Didier Deschamps reporterait son troisième Mondial, après sa victoire sur le terrain en 1998 puis vingt ans plus tard comme sélectionneur.