Deschamps - Équipe de France : Le vestiaire réclame du changement ?

Jean de Teyssière

L’aventure de Didier Deschamps avec l’équipe de France est-elle en train de toucher à sa fin ? De plus en plus, des rumeurs font état d’un sélectionneur qui tient de moins en moins son vestiaire. L’attitude de Kylian Mbappé et les récentes retraites d’Olivier Giroud et Antoine Griezmann viennent encore plus fragiliser Didier Deschamps. Mais pour Pascal Dupraz, même si les joueurs français pourraient être tenté par un changement de sélectionneur, Didier Deschamps est encore légitime à diriger cette sélection.

Le dernier match du rassemblement de l’équipe de France aura lieu ce lundi, face à la Belgique. Un match qui se disputera une nouvelle fois sans Kylian Mbappé, resté à Madrid et sans Antoine Griezmann, qui a pris sa retraite internationale. Une nouvelle ère commence pour les Bleus et Didier Deschamps commence peut-être à avoir fait son temps à la tête de la sélection tricolore.

«Les joueurs ont peut-être envie de voir ce changement de sélectionneur»

Depuis plusieurs années, le nom de Zinédine Zidane se fait de plus en plus pressant pour remplacer Didier Deschamps à la tête des Bleus. Une rumeur incessante, qui agace forcément le champion du monde 1998 et 2018 et qui pourrait aussi toucher les joueurs, comme le pense Pascal Dupraz, dans les Grandes Gueules du Sport, diffusée sur RMC : « Peut-être qu’il s’exaspère parce qu’il se fait déglinguer en permanence. Il faut aussi se mettre à sa place, ça doit être difficile par rapport à ce qu’il doit dégager devant ses joueurs. Les joueurs lisent aussi, entendent tout ce qu’il se dit sur Deschamps. Donc à force, ça doit aussi faire du chemin dans leurs esprits, ils ont peut-être aussi, je dis bien peut-être, envie de voir ce changement-là (de sélectionneur) puisqu’on en parle tous les jours. »

«Deschamps n’a pas perdu la main»

« Deschamps n’a pas perdu la main, appuie tout de même l’ancien entraîneur de l’ASSE. Il fait très bien son boulot, les générations passent et il obtient toujours des résultats. On l’oublie trop. Et on s’apercevra le jour où on ne gagnera pas, qu’il n’était pas si mal… »