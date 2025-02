Deschamps dit non pour une star du PSG !

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, Luis Enrique positionne régulièrement Ousmane Dembélé dans l'axe de son attaque. Si le numéro 10 du PSG excelle dans cette position, Didier Deschamps refuse de le voir comme un avant-centre. Lors du rassemblement du mois de mars, le sélectionneur de l'équipe de France devrait donc continuer à utiliser Ousmane Dembélé en tant qu'ailier.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Heureusement pour Luis Enrique, il peut compter sur Ousmane Dembélé pour faire trembler les filets adverses. En effet, le numéro 10 du PSG est devenu un serial buteur cette saison, ayant inscrit 22 réalisations toutes compétitions confondues. Une efficacité qui s'explique peut-être par le repositionnement d'Ousmane Dembélé. L'international français étant souvent placé dans l'axe de l'attaque rouge et bleu ces derniers mois.

«Vous n’allez pas me dire qu’Ousmane est un avant-centre»

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, au Figaro et au Parisien, Didier Deschamps s'est exprimé sur le nouveau rôle d'Ousmane Dembélé au PSG. Selon le sélectionneur de l'équipe de France, l'attaquant de 26 ans n'est en aucun cas devenu un avant-centre du jour au lendemain. « Il a toujours été un joueur offensif, créatif. Il est beaucoup plus décisif pour des raisons bien précises. Que la position axiale lui convienne à Paris, qu’il soit plus près de la surface, qu’il fasse moins d’efforts, qu’il soit plus lucide, plus efficace, oui. Mais il est capable de jouer à plusieurs postes, aussi. À Paris, il a une position de départ axiale, mais si vous prenez des photos à dix moments différents, il sera à gauche, au milieu, un peu partout. Certes, il est à la finition. Avec nous, s’il n’avait pas été blessé au dernier stage, il aurait certainement évolué dans une position différente », a déclaré Didier Deschamps, avant d'en rajouter une couche.

«Il a une position de départ axiale, mais...»

« Souvenez-vous, aussi, qu’à Dortmund (2016-2017), il jouait parfois dans un milieu à trois. Et pas en pointe haute. Sur le fond, il n’a pas toujours eu l’adresse en match, mais dans les exercices de finition à la fin de l’entraînement, il a toujours été très adroit, parce qu’il est relâché et qu’il a les deux pieds. Mais aujourd’hui, vous n’allez pas me dire qu’Ousmane est un avant-centre. Il est dans une position axiale, il se retrouve pour marquer dans ces zones, mais il a inscrit son premier but à Brest (3-0, mardi) en venant de la droite et en frappant du gauche, une situation dans laquelle il s’est souvent retrouvé », a conclu Didier Deschamps, le patron de l'équipe de France. Ousmane Dembélé devrait donc continuer à évoluer sur les ailes avec les Bleus.