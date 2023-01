Deschamps accuse ses joueurs, sortie surréaliste après la finale

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Largement dominée par l’Argentine avant de revenir miraculeusement au score, la France a bien pensé réaliser le hold-up de l’année le 18 décembre dernier lors de la finale de la Coupe du monde. Lionel Messi et les siens ont finalement remporté la rencontre au terme de la séance de tirs au but (3-3, 4-2 tab), un match encore dans la mémoire de Didier Deschamps.

Opposée à l’Argentine en finale du dernier Mondial, l’équipe de France espérait obtenir une troisième étoile, et remporter la compétition pour la deuxième fois consécutive. Finalement, les Bleus ont largement été dominés par Lionel Messi et les siens durant une grande partie de la rencontre, avant de revenir au score à dix minutes de la fin du temps réglementaire grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Cela n’empêchera pas l’Albiceleste de remporter la finale de la Coupe du monde (3-3, 4-2 tab), une rencontre évoquée par Didier Deschamps ce samedi.

« Pendant une grande partie de cette finale, on était très très loin de l'objectif qui était le nôtre »

Alors que son contrat a été prolongé jusqu’en 2026 par Noël Le Graët, Didier Deschamps est revenu sur la prestation décevante de l’équipe de France contre l’Argentine. « Evidemment, il y a eu beaucoup d'émotions à partager, encore un peu plus avec ce scénario même si la fin était forcément cruelle. Pendant une grande partie de cette finale, un peu trop longue à mon goût, on était très très loin de l'objectif qui était le nôtre. Puis on s'est rapprochés de très très peu de ce qu'on voulait, conserver notre titre de champion du monde. Ça n'enlève en rien à tout le parcours qui nous a permis d'arriver jusqu'à cette finale », confie le sélectionneur tricolore, relayé par RMC .

🇫🇷 Didier Deschamps a le sourire suite à sa prolongation jusqu’en 2026, Zinedine Zidane peut de son côté l’avoir mauvaise après avoir recalé plusieurs clubs, dont le #PSG, afin de prendre les rênes de l’équipe de France en 2023📝⬇️ @Le10Sporthttps://t.co/B2BtVlIpIp — Bernard Colas (@BernardCls) January 7, 2023

« Factuellement, il y avait au moins cinq joueurs sur les onze du départ qui n'étaient pas au niveau »