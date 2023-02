Deschamps a surpris tout le monde au Qatar, un champion du monde hallucine

Pierrick Levallet

Voyant son effectif miné par les blessures de la Coupe du monde au Qatar, Didier Deschamps a dû trouver des solutions. Le sélectionneur a alors tenté de repositionner Eduardo Camavinga en tant que latéral gauche, et a créé une véritable révolution au Real Madrid. Depuis, le joueur de 20 ans est surnommé le «nouveau Lizarazu» dans le vestiaire madrilène. Et l'ancien défenseur du Bayern Munich avoue avoir été surpris.

Avec les blessures, Didier Deschamps a dû s’adapter lors de la Coupe du monde au Qatar. Le sélectionneur tricolore a donc tenté quelques coups, comme Axel Disasi en tant que latéral droit ou encore Mattéo Guendouzi en position d'ailier gauche. Mais il a également repositionné Eduardo Camavinga au poste de latéral gauche. Au Real Madrid, ce pari a été une révélation. Lors des deux dernières rencontres, Carlo Ancelotti a positionné Eduardo Camavinga dans le couloir gauche.

Camavinga, le « nouveau Lizarazu »

Et l’international français ne s’en est pas trop mal tiré. Si le joueur de 20 ans montre encore quelques lacunes sur le plan défensif, il apporte néanmoins de réelles solutions en attaque. Cela lui a d’ailleurs valu le surnom de « nouveau Lizarazu » dans le vestiaire du Real Madrid à en croire Relevo . Le média espagnol est alors allé demander en personne ce que le champion du monde 1998 en pensait.

«Je ne sais pas si on peut dire que Camavinga est comme moi»