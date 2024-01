Comment ce joueur a totalement snobé Deschamps et les Bleus

Florian Barré

S’il y a bien un poste où l’équipe de France peut se targuer d’avoir des ressources, c’est bien du côté de la défense centrale. Huit à dix joueurs se disputent les quelques places disponibles à chaque rassemblement. Ainsi, il est hautement difficile de convaincre Didier Deschamps d’avoir une chance. Pour cela, Robin Le Normand n’a pas souhaité attendre indéfiniment et a récemment décidé de représenter l’Espagne malgré un coup de fil du sélectionneur bleu.

Après Aymeric Laporte, Robin Le Normand dit non à l’équipe de France pour rejoindre la sélection espagnole. Le défenseur central de 26 ans, qui évolue à la Real Sociedad a récemment été convoqué par Luis De La Fuente et a affirmé que son choix a été une évidence : « Nous avons discuté, j'ai vu la confiance que tous les gens de la fédération espagnole m'ont donnée, le sélectionneur, mes coéquipiers, ma famille... Tout était clair dans ma tête, donc il n'y a pas vraiment eu de doutes. »

Les dessous du choix de Le Normand

Ces discussions, Le Normand les a notamment eues avec le directeur de la sélection ibérique, Albert Luque. Dans un entretien avec le journal AS , ce dernier a évoqué la situation : « Oui, c'est un dossier que j'ai pris en charge personnellement et Le Normand m'a montré qu'il n'avait qu'une parole. Avant de lui parler, j'ai demandé à Xabi Alonso car je l'avais eu à la Real Sociedad. J'ai également parlé au directeur sportif de la Real Sociedad. Ils m'ont dit tout le bien qu'ils pensaient de lui, tant sur le plan personnel que professionnel. J'ai décidé de franchir le pas et je lui ai dit ce que nous avions en tête pour lui et je pense que cela a été un succès incroyable. Sur le plan sportif, nous avons déjà pu constater ses performances, a continué Luque. Et sur le plan humain, c'est l'un des trois meilleurs du vestiaire. En termes d'humilité, de personnalité et de travail. Nous sommes très fiers d'y être parvenus. »

« Il a reçu un appel de Didier Deschamps »