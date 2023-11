«C’est dingue» : Mbappé fait halluciner un joueur de l’OM

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Depuis les départs d’Hugo Lloris et Raphaël Varane, Kylian Mbappé porte le brassard de capitaine en équipe de France, un choix qui semble avoir été le bon au vu des réactions de certains membres de la sélection. Invité de Téléfoot ce dimanche, Jonathan Clauss a notamment confié tout le bien qu’il pensait de la star du PSG.

Malgré son ancienneté et sa proximité avec Didier Deschamps, Antoine Griezmann n’a pas hérité du brassard après le Mondial au Qatar. Hugo Lloris et Raphaël Varane partis, c’est Kylian Mbappé qui a finalement été choisi pour devenir le capitaine de l’équipe de France du haut de ses 24 ans. Une décision qui semble avoir été la bonne. Au lendemain du succès historique contre Gibraltar (14-0), Jonathan Clauss n’a pas tari d’éloges à propos de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé fait une grande annonce pour 2024 https://t.co/sarowv8Yed pic.twitter.com/VB5nmvrYWz — le10sport (@le10sport) November 19, 2023

« Ça reste quelqu’un d’extraordinaire sur et en dehors du terrain »

« C’est quelqu’un qui allie le leadership parce qu’il fait sur le terrain et même temps ne prend pas toute la place. Il laisse l’opportunité aux autres de s’exprimer. C’est un alliage parfait. Il a l’air fidèle à lui-même. Ça reste quelqu’un d’extraordinaire sur et en dehors du terrain. C’est dingue », a indiqué le latéral droit de l’OM dans Téléfoot .

« Quand tu es capitaine, tu dois penser aux autres »