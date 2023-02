Catastrophe pour l'équipe de France, il raconte son exploit

La rédaction

C'est un image qui hantera longtemps les têtes françaises. L'arrêt du gardien argentin Emiliano Martinez face à Randal Kolo Muani à la dernière seconde de la prolongation, alors que le score est de 3-3, a sonné le glas des ambitions françaises. Après avoir eu la version d'un des deux protagonistes, Randal Kolo Muani, voici maintenant celle du dernier rempart de l'Argentine.

Un arrêt pour l'histoire. La portée de cet arrêt a conduit l'Argentine sur le toit du monde et empêché Randal Kolo Muani d'être l'un des héros de cette soirée. Mais dans France Football , Emiliano Martinez explique que cet arrêt ne doit rien au hasard.

« Je l'ai poussé à tirer là »

Sur un long ballon de Konaté, le ballon passe au-dessus de toute la défense argentine pour atterrir devant Kolo Muani qui ne se pose pas de question et frappe fort. Emiliano Martinez raconte alors cette séquence : « Le ballon a pris un effet étrange après avoir rebondi (sur une longue passe de Konaté) et j'ai senti qu'il pouvait la reprendre de volée. Je suis alors sorti "en diagonale", en laissant volontairement un peu d'espace sur ma gauche, au premier poteau. Comme pour lui dire : "Vas-y, mets-là à cet endroit." Je l'ai poussé à tirer là. »

« C'est quelque chose que j'ai travaillé »