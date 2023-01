«Ça a été une bouffée d’oxygène», terrible aveu de cette star des Bleus sur le Qatar

Amadou Diawara

Lors de la Coupe du Monde au Qatar, Olivier Giroud a battu le record de buts inscrits par Thierry Henry. Interrogé sur sa performance, le buteur de l'AC Milan est passé aux aveux. En effet, Olivier Giroud a révélé qu'il était soulagé aujourd'hui parce que ce record lui mettait la pression.

Invité (presque) surprise de la Coupe du Monde au Qatar, Olivier Giroud s'est grandement illustré. Auteur de quatre réalisations, le buteur de l'équipe de France a permis à sa sélection de se hisser jusqu'en finale de la compétition.

«Ça m’a aussi quelque part soulagé»

En prime, Olivier Giroud a battu un énorme record sous le maillot bleu. En effet, le numéro 9 de l'équipe de France est devenu le meilleur buteur de l'histoire de sa sélection (53), passant devant Thierry Henry (51). Lors d'un entretien accordé au Canal Football Club , Olivier Giroud s'est livré sur sa performance.

«Ça a été une grande bouffée d’oxygène»