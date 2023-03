Bourreau de Messi, il vole au secours de l'équipe de France ?

La rédaction

En recherche active d'un nouveau sélectionneur pour l'équipe de France féminine depuis l'éviction de Corinne Diacre, de nombreux noms ont fuité ces derniers jours, comme celui de Thierry Henry et Jocelyn Gourvennec. Pourtant, il se pourrait bien que ça soit Hervé Renard, sélectionneur de l'Arabie Saoudite et bourreau de Lionel Messi lors de la Coupe du Monde, qui remplace Corinne Diacre.

C'était tout simplement le plus bel exploit de cette Coupe du monde. Si le parcours du Maroc (4ème) fait lui aussi partie des grandes surprises, voir l'Arabie Saoudite battre l'Argentine de Lionel Messi lors du premier match de ce Mondial au Qatar était impensable, irréalisable. Pourtant, Hervé Renard, Saleh Al-Shehri et Salem Al-Dawsari y ont cru. 3 mois plus tard, c'est pourtant à la tête des Bleues que l'avenir de Hervé Renard pourrait s'écrire.

Des Bleues en reconstruction

Lassées par les méthodes de Corinne Diacre, de nombreuses joueuses ont annoncé ne plus venir en équipe de France tant que Corinne Diacre en était la sélectionneuse. En ces périodes de revendications, celles-ci ont été écoutées et l'ancienne coach de Clermont a été licenciée. Pas idéal, à 4 mois de la Coupe du monde, en Nouvelle-Zélande et Australie.

Renard attiré