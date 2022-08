Foot - Équipe de France

Didier Deschamps doit-il faire une croix sur Paul Pogba ?

Publié le 30 août 2022 à 08h00 par Bernard Colas

Depuis le week-end dernier, Paul Pogba fait la Une de l'actualité, dépassant le cadre du sport. Le milieu de la Juventus, actuellement blessé, a dénoncé dimanche des « menaces » et des « tentatives d'extorsion en bande organisée » à son encontre, au lendemain de la publication d'une vidéo sur les réseaux sociaux par son frère Mathias Pogba, sur laquelle il promettait de « grandes révélations » sur son cadet, impliquant notamment Kylian Mbappé. Depuis, les révélations s’enchaînent, à trois mois du début de la Coupe du monde…

Depuis quelques heures, la famille Pogba se déchire sur la place publique. Tout est parti d’une vidéo énigmatique publiée samedi soir par Mathias Pogba sur ses réseaux sociaux, promettant de faire de « grandes révélations » sur son frère Paul, avec notamment l’apparition surprise du nom de Kylian Mbappé. Coup de pub ou immense troll, tous les scénarios étaient imaginés après la parution de la vidéo, mais l’affaire est rapidement devenue très sérieuse le lendemain après la déclaration des avocats de Paul Pogba, Rafaela Pimenta et Yeo Moriba (la mère des deux joueurs). « Les déclarations récentes de Mathias Pogba sur les réseaux sociaux ne sont malheureusement pas une surprise. Elles s'ajoutent à des menaces et des tentatives d'extorsion en bande organisée contre Paul Pogba. Les autorités compétentes en Italie et en France ont été saisies il y a un mois et il n'y aura pas d'autres commentaires par rapport à l'enquête en cours. »

Extorsion, menaces... Ce que Paul Pogba a dit aux enquêteurs

Selon France Info , Paul Pogba a expliqué au cours des différentes auditions avec les enquêteurs de l'Office central de lutte contre le crime organisé qu’il avait été piégé en mars dernier par des amis d’enfance et deux hommes cagoulés armés de fusils d'assaut, lui réclamant la somme de 13M€ pour services rendus. D'après le joueur de la Juventus, les individus l’ont intimidé à plusieurs reprises pour mettre la main sur l’argent, allant jusqu’au centre d'entraînement de Turin en juillet, où Paul Pogba affirme avoir reconnu son frère Mathias parmi les suspects. Les premières tentatives d’intimidation auraient eu lieu à l’occasion du rassemblement de l’équipe de France programmé en mars pour affronter la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud en amical. C’est à ce moment-là que Paul Pogba aurait été entraîné dans un appartement parisien par un groupe d’individus pour lui demander les 13M€. Ce lundi, M6 ajoute que le milieu a déclaré aux enquêteurs avoir versé des dizaines de milliers d'euros à d'anciennes fréquentations durant cette période. Une enquête pour «extorsion et tentative d'extorsion en bande organisée» a ainsi été ouverte au début du mois d'août.



« Paul, tu voulais vraiment me faire taire quitte à mentir et m'envoyer en prison, je m'en doutais maintenant c'est avéré, ma version des faits arrive et contrairement à toi, j'ai de quoi prouver mes dires et tes mensonges. Je te le redis : frère, manipuler les gens c'est pas bien , a répondu Mathias Pogba sur Twitter . Il n’est pas question d'argent : Tu m'as impliqué malgré moi, j'ai failli mourir par ta faute, tu m'a laissé dans le trou en fuyant et tu veux faire l'innocent, quand tout sera dit les gens verront qu'il n'y a pas plus lâche, plus traître et plus hypocrite que toi sur cette terre. »

Quid de Kylian Mbappé dans cette histoire ?

Au cœur de différentes auditions, Paul Pogba a apporté une réponse sur l’implication bien malgré lui de Kylian Mbappé dans cette affaire. L’international français a expliqué que ses maîtres chanteurs voulaient le discréditer en publiant des messages dans lesquels il aurait demandé à un marabout de son entourage de jeter un sort sur le numéro 7 du PSG. « Kylian, à présent tu comprends? J'ai rien de négatif contre toi, mes dires sont pour ton bien, tout est vrai et avéré, le marabout est connu », a certifié Mathias Pogba sur Twitter .

Extorsion, menaces… De lourdes révélations tombent sur l’affaire Pogba https://t.co/YkCSmtcmWS pic.twitter.com/3bCr03MRWQ

— le10sport (@le10sport) August 29, 2022

« J’espère que ça ne remet pas en cause sa place en équipe de France », confie Noël Le Graët

Et forcément, à trois mois de l’ouverture de la Coupe du monde au Qatar, les premières questions se posent sur la présence de Paul Pogba dans le groupe de l’équipe de France. « D’un point de vue sportif, il va devenir difficile d’envisager que Pogba et Mbappé aillent ensemble à la Coupe du monde , s’est notamment interrogé le journaliste Daniel Riolo dans un billet publié sur le site de RMC . Mais je ne suis pas certain que le foot et le Mondial soient les premières préoccupations de Paul Pogba en ce moment. » Contacté par ce même média ce lundi, Noël Le Graët a réagi aux possibles répercussions de l’affaire sur les Bleus : « Pour le moment on est au début d’une affaire. Personne n’est allé au tribunal à ce que je sache pour le moment. À ce stade ce ne sont que des rumeurs , précise le président de la FFF. J’adore Paul. J’espère que ça ne remet pas en cause sa place en équipe de France. »

Une blessure qui sème le doute