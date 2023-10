Ballon d'Or : Une star de l'équipe de France vote Mbappé

Thibault Morlain

Le 30 octobre prochain, on connaitra l'identité du Ballon d'Or 2023, celui qui succèdera à Karim Benzema. Alors qu'ils sont 30 joueurs à être nommés pour l'occasion, ce se joue avant tout entre quelques prétendants. Si on résume ce Ballon d'Or à un duel entre Messi et Haaland, en équipe de France, on avance le nom de Kylian Mbappé.

Plus que quelques jours avant de connaitre le futur Ballon d'Or. Et pour le moment, on résume cela avant tout à un duel entre Lionel Messi, vainqueur de la Coupe du monde, et Erling Braut Haaland, qui a tout gagné avec Manchester City. Mais voilà qu'un troisième prétendant pourrait se mêler à la lutte : Kylian Mbappé.

PSG : Mbappé reçoit une bonne nouvelle pour le Ballon d’Or https://t.co/YQe74gTwnQ pic.twitter.com/IhGldDnCfM — le10sport (@le10sport) October 9, 2023

« Entre Kylian Mbappé et Erling Haaland »

A l'occasion d'un entretien accordé à RMC , Adrien Rabiot a dévoilé son pari pour le futur lauréat du Ballon d'Or. Le joueur de l'équipe de France et la Juventus a alors cité le nom de Kylian Mbappé : « J’entends beaucoup que c’est Messi qui va l’avoir. Mais au niveau sportif, cela se jouera entre Kylian Mbappé et Erling Haaland ».

« Tout le monde n’est jamais d’accord »