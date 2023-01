«Après la finale, je n’ai pas dormi», une star des Bleus vide son sac

Arnaud De Kanel

Déjà un mois que la finale de la Coupe du monde est passée et que les Bleus ont chuté face à l'Argentine de Lionel Messi. Une énorme déception bien entendu pour des joueurs qui sont passés tout proche de leur rêve ultime. Un coéquipier de Kylian Mbappé a fait de terribles aveux sur les jours qui ont suivi la rencontre.

Le 18 décembre dernier, l'équipe de France chutait en finale de Coupe du monde après un scénario complètement dingue. Battus aux tirs au but, les Bleus sont encore plus frustrés que s'ils avaient perdu dans le jeu. Certains joueurs de Didier Deschamps en ont fait des cauchemars. C'est le cas de Dayot Upamecano, très touché après cette énorme désillusion.

«Après le match, je n’ai pas dormi»

Dans un entretien accordé au Canal Football Club , Dayot Upamecano est revenu sur les jours qui ont suivi cette finale de Coupe du monde. « Comment je vais un mois après la finale ? Ça va, on va essayer d’un peu oublier la Coupe du monde et essayer de reprendre avec le Bayern. À quel point ça a été dur mentalement après la finale ? Ça a duré hein. Des jours et des jours. Je me faisais le match dans ma tête. Après le match, je n’ai pas dormi. Il y avait ma famille en bas, mais j’avais vraiment mal. J’y ai repensé, mais après c’est trop tard, tu ne peux pas revenir en arrière », a confié le défenseur des Bleus .

«Ça fait mal»