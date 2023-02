Après avoir insulté Mbappé, il fait son mea culpa

Hugo Chirossel

Après le sacre de l’Argentine face à l’équipe de France en finale de la Coupe du monde 2022, Emiliano Martinez s’était fait remarquer pour ses nombreuses provocations envers Kylian Mbappé. L’international argentin est récemment revenu sur ses agissements et a affirmé qu’il n’avait rien contre l’attaquant du PSG, ni contre la France.

Si la finale entre l’Argentine et l’équipe de France lors de la dernière Coupe du monde restera dans les annales, on se serait bien passé des célébrations d’Emiliano Martinez. À la suite du sacre de l’ Albiceleste , le gardien d’Aston Villa avait multiplié les provocations envers les Bleus et plus précisément Kylian Mbappé.

«Je n’ai pas eu l’intention de blesser qui que ce soit»

Des agissements qui avaient fait polémique et sur lesquels Emiliano Martinez a tenu à s’expliquer, dans un entretien accordé à France Football . « Je n’ai pas eu l’intention de blesser qui que ce soit. Tout au long de ma carrière, j’ai évolué avec des Français et je n’ai jamais eu le moindre problème (…) Vous pourrez demander à Giroud quel genre de personne je suis. J’aime beaucoup la culture et la mentalité française », a déclaré l’international argentin.

«Ça n’aurait jamais dû sortir»