Elle accompagne Bertrand Latour, le coup gagnant !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Canal + a rajeuni ses programmes sports cette saison avec les arrivées de Bertrand Latour, connu pour ses interventions sur la chaîne L’Équipe, mais également Margot Dumont, présente depuis la rentrée dans le Canal Football Club ainsi qu'au bord du terrain pour les rencontres européennes. Un vrai plus aux yeux d’Hervé Mathoux.

Cet été, Canal+ s’est montré actif dans le mercato médiatique en rajeunissant l’équipe du Canal Football Club, l’émission présentée par Hervé Mathoux. Ainsi, on retrouve désormais chaque dimanche, et les soirs de Ligue des champions, le journaliste Bertrand Latour, révélé sur la chaîne L’Équipe. Et il n’a pas été le seul à rejoindre la chaîne cryptée.

« Margot Dumont respire foot »

Après de longues années sur beIN Sports, Margot Dumont est l’un des autres nouveaux visages des programmes foot de Canal+. Présente dans l’hebdomadaire dominicale, la journaliste apparaît aussi au bord terrain pour des rencontres européennes. Une bonne pioche aux yeux d’Hervé Mathoux. « Recrutée également l'été dernier, elle respire foot, a une vraie proximité avec les acteurs. On l'a vu sur Barça-Inter (mercredi, 3-3), elle amène aussi son côté polyglotte. Elle a enchaîné des interviews en espagnol, italien, allemand et assuré la traduction simultanée. Quand Hansi Flick parle en allemand, il peut dire plus de choses », savoure le présentateur du CFC, également séduit par Bertrand Latour.

« Bertrand Latour a trouvé rapidement sa place dans toutes nos émission »

« Recruté l'été dernier, il a trouvé rapidement sa place dans toutes nos émissions. C'est un journaliste avec un réseau, des infos, beaucoup de travail en amont et il est aussi bon débatteur, analyse Hervé Mathoux. Il montre qu'on peut assumer des positions fortes, mais toujours argumentées. Il tient en éveil un plateau, amène de la contradiction, mais avec un petit sourire qui nous rappelle qu'il ne faut pas se prendre trop au sérieux. »