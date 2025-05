Droits TV - DAZN : Après l’OM il veut sauver la Ligue 1 !

Ancien président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud veut aujourd’hui jouer un rôle dans le sauvetage de la Ligue 1. Constatant l’effondrement des droits TV, il propose un plan radical et se dit prêt à alimenter le débat pour réformer le football français. Il s’est exprimé à ce sujet dans Dream Team Podcast.

«C’est ce qu’on n’a pas su faire»

Eyraud poursuit, évoquant les mutations dans les industries culturelles :

« La source de cette réflexion et du post que j’ai fait sur LinkedIn, elle revient à ce que j’ai partagé sur Le Roi Lion et Disney. Je vois depuis plusieurs années les industries créatives se transformer sous le coup des changements en matière d’usage, parce que tout vient du consommateur, du fan, du client. Quand on voit les grandes transitions s’amorcer, on sait que ça va prendre plus de temps que prévu et il faut les accompagner dès le début. C’est ce qu’on n’a pas su faire. » développe Jacques-Henri Eyraud à propos de son projet d’amélioration de la Ligue 1.