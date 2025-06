Discussion secrète avec les joueurs du PSG, il balance tout !

Après une victoire contre l’Atlético de Madrid (4-0), le PSG a subi une défaite en Coupe du monde des clubs contre Botafogo (1-0). Au coup de sifflet final, les Parisiens étaient déçus, mais certains avaient toutefois le sourire. C’est le cas de Willian Pacho, de Joao Neves et de Gonçalo Ramos, qui ont pu recroiser un de leurs anciens entraîneurs, Renato Paiva. Ce dernier a d’ailleurs dévoilé ce que lui avaient dit les Parisiens.

Le 23 juin prochain, le PSG jouera son dernier match de poule de Coupe du monde des clubs contre Seattle . Une rencontre très importante, car pour le moment le champion de France n’est pas certain de disputer les huitièmes de finale. En effet, après avoir parfaitement négocié son entrée dans la compétition en venant à bout de l’ Atlético de Madrid (4-0), les Parisiens se sont fait piéger par Botafogo (1-0) et sont pour le moment deuxièmes de leur groupe à égalité avec les Madrilènes.

Le bel hommage de Gonçalo Ramos

Lors de ce match contre Botafogo, certains joueurs du PSG ont pu recroiser un visage bien connu. En effet, le coach des Brésiliens, Renato Paiva, a été par le passé l’entraîneur de Willian Pacho, de Joao Neves et de Gonçalo Ramos. Dans un entretien accordé à Globo, le technicien a d’ailleurs dévoilé ce que lui avait dit le buteur parisien à l’oreille à la fin du match. « Ils n'ont pas besoin de me remercier. S’ils en sont là, c’est avant tout grâce à eux. Ils étaient frustrés par la défaite, mais j'ai senti un peu de bonheur à travers leurs étreintes et leurs paroles. Gonçalo m'a dit: "Monsieur, je déteste perdre, mais si je dois perdre, alors autant que ce soit contre vous. Je suis très heureux pour vous, car vous méritez vraiment ce qui vous arrive". »