Deschamps : Clash avec un proche de Zidane, ça va chauffer

Ensemble, ils ont offert à la France sa première Coupe du monde en 1998. Mais Didier Deschamps et Christophe Dugarry ne s'adressent plus la parole, depuis que le second s'en est pris au sélectionneur de l'équipe de France lors de la mise à l'écart de Karim Benzema. Les deux hommes pourrait être amenés à se croiser lors du prochain Euro en Allemagne.

Proche de Zinédine Zidane, Christophe Dugarry a coupé les ponts avec Didier Deschamps. La rivalité entre les deux hommes pour le poste de sélectionneur de l'équipe de France n'y est pour rien dans cette situation. Le champion du monde 1998 et 2018 n'avait pas apprécié que son ancien coéquipier critique sa gestion lors de la mise à l'écart de Karim Benzema il y a quelques années. Depuis, les deux hommes ne s'adressent pas la parole.





Le divorce est acté

Dugarry a admis qu'il avait totalement ignoré Deschamps l'année dernière lors des 25 ans de la victoire en finale de la Coupe du monde face au Brésil. « Non. Il n'y a pas eu de bonjour, pas de serrage de main, rien. Il n'y a plus de lien entre nous » a-t-il confié sur RMC . Mais les deux anciens joueurs auront encore l'occasion de se recroiser puisque Dugarry deviendra chroniqueur de la chaine M6 lors du prochain Euro.

« J'espère qu'il ne sera pas en tribunes comme moi »