Départ à l'étranger, Deschamps prépare la fin !

Didier Deschamps prépare sereinement son dernier défi à la tête de l’équipe de France. En déplacement aux États-Unis pour observer le PSG lors de la Coupe du monde des clubs, le sélectionneur des Bleus en profite aussi pour anticiper l’échéance de 2026. Une ultime mission avant de tourner la page d’un long chapitre ouvert en 2012.

Mais ce n’est pas la seule raison qui a poussé Didier Deschamps à partir aux États-Unis. Accompagné de Guy Stéphan , le sélectionneur de l’équipe de France a organisé plusieurs réunions avec la FIFA pour préparer la Coupe du monde 2026, sa dernière échéance avant de définitivement laisser sa place. Les Bleus affronteront à la rentrée l’Azerbaïdjan, l’Islande et l’Ukraine en qualification.

La dernière pour Deschamps

Pour rappel, Didier Deschamps avait déjà annoncé en début d’année 2025 qu’il quitterait son poste après la Coupe du monde 2026. « Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu’en 2026 pour la prochaine Coupe du monde, mais ça s’arrêtera là, parce qu’il faut que ça s’arrête. Dans ma tête, c’est bien clair. J’ai fait mon temps, avec la même envie, la même passion pour maintenir l’équipe de France au plus haut niveau. Mais 2026, c’est très bien. On n’a jamais envie que ça s’arrête quand c’est une belle chose, il faut aussi savoir dire stop (…) le plus important, c’est que l’équipe de France reste au sommet, comme elle l’est depuis de nombreuses années », avait-il expliqué sur le plateau de TF1.