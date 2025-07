De Zerbi a tranché, l’OM annonce trois départs !

Depuis plusieurs jours, l’OM se trouve aux Pays-Bas pour un stage de présaison. Roberto De Zerbi peut compter sur un gros groupe, avec les recrues, mais également certains jeunes issus du centre de formation. Mais alors que l’entraîneur italien avait fait appel à sept minots, seulement quatre vont rester avec Mason Greenwood et compagnie.

Après une saison prometteuse, Roberto De Zerbi entame sa deuxième année à l’ OM . Le club phocéen a repris le chemin de l’entraînement, avec même déjà deux matches amicaux à son actif. L’entraîneur italien a emmené avec lui aux Pays-Bas un groupe au complet, avec notamment la présence des recrues Medina , Egan-Riley et Gomes .

L’OM renvoie trois minots à Marseille

Pour ce stage de présaison aux Pays-Bas, Roberto De Zerbi avait également décidé de faire appel à plusieurs minots. Initialement ils étaient au nombre de sept, mais d’après les informations de La Provence, ils ne vont bientôt être plus que quatre. En effet, l’entraîneur italien a décidé de se passer des services de Kelian Le Pironnec, Fodé Camara et Max Corbon, qui vont revenir à Marseille et renforcer l’équipe Pro 2.