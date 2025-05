Cristiano Ronaldo : L’annonce que personne n’a vu venir… sur Linkedin !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, Cristiano Ronadlo a fait souvent parler de lui pour ses déclarations parfois arrogantes. Ayant côtoyé le quintuple Ballon d’Or pendant deux années à la Juventus, Blaise Matuidi s’est livré à une belle anecdote avec le Portugais, dans un message publié sur LinkedIn.

Phénomène mondial, Cristiano Ronaldo aura marqué l’histoire du football de son empreinte. Parfois arrogant, le Portugais assumait toujours sur le terrain. Comme quand, en mars 2019, le quintuple Ballon d’Or a éliminé à lui seul l’Atlético de Madrid en inscrivant un triplé après avoir été critiqué. Sur LinkedIn, son ancien coéquipier Blaise Matuidi s’est livré sur ce passage.

« On ne peut pas se comparer à lui »

« J’ai joué deux saisons avec Cristiano Ronaldo, et un jour, il m’a dit quelque chose dont je me souviendrai toute ma vie. « Ils ne sont pas à mon niveau. » On sortait d’une période de critiques : la Juve n’était pas encore au niveau des attentes, et on nous comparait à d’autres équipes en Italie. Sa réponse ? On ne peut pas se comparer à lui (et donc à notre équipe). Cette phrase, reprise ensuite par la presse, avait suscité un peu de polémique. Mais elle résume bien la mentalité du plus haut niveau : « Pour atteindre ce que les gens n’ont jamais fait, il faut faire ce qu’ils n’ont jamais fait », a ainsi dévoilé le Français sur le réseau social professionnel.

« 34 ans, toujours la rage au ventre. Unique en son genre ! »

« Et quelque temps plus tard, il marquait un triplé face à l’Atlético Madrid dans un match décisif. Cela faisait cinq ans que cela n’était pas arrivé à un joueur de la Juve en Ligue des champions. Une performance marquante, qu’il avait ponctuée d’un : « Je suis encore là. » 34 ans, toujours la rage au ventre. Unique en son genre ! Et il a raison. Pour être unique, il faut faire ce que personne n’arrive à faire », conclut l’ancienne gloire du PSG.