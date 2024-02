Cristiano Ronaldo clashe la Ligue 1, une star du PSG lui répond !

Thomas Bourseau

Après avoir connu les plus grands championnats en Europe, Cristiano Ronaldo s’est exilé en Arabie saoudite en 2023 pour développer le football saoudien. Au point où il a estimé qu’en l’espace d’un an, la Saudi Pro League est devenue plus compétitive que la Ligue 1. Lucas Hernandez n’est pas d’accord.

En janvier dernier, Cristiano Ronaldo, joueur d’Al-Nassr depuis début 2023, envoyait une balle perdue au championnat phare du football français. « La Ligue Saoudienne n'est pas pire que la Ligue 1. La Saudi Pro League est plus compétitive que la Ligue 1, je peux le dire après un an passé là-bas. Nous sommes déjà meilleurs que le championnat français maintenant ».

Cristiano Ronaldo s’en prend à la Ligue 1, Lucas Hernandez rétorque

Depuis le début de sa carrière, Lucas Hernandez a connu plusieurs championnats. Après cinq saisons chez les professionnels à l’Atletico de Madrid, le champion du monde tricolore a bouclé une expérience de quatre années au Bayern Munich en signant au PSG à l’été 2023. Fort de son passif et de sa nouvelle vie dans l’élite du football français, Hernandez a indirectement répondu à Cristiano Ronaldo.

L’évolution de la Ligue 1 est appuyée par les performances de ses clubs en Europe