Lionel Messi explose un record insolite, il raconte

Lionel Messi a, enfin, mis la main sur la Coupe du monde, à l'âge de 35 ans. Après sa finale remportée face à l'équipe de France aux tirs au but, l'international argentin s'est empressé de partager sur les réseaux sociaux une photo le montrant avec le trophée. Un cliché, qui a explosé les compteurs sur Instagram. Ce lundi, Messi est revenu sur cette image, désormais iconique.

La photo a été likée plus de 75 millions de fois sur Instagram , un record. Elle montre Lionel Messi, tout sourire, avec le trophée Jules Rimet, juste après sa victoire face à l'équipe de France le 18 décembre dernier en finale du Mondial. Cette photo iconique est rentrée dans l'histoire du réseau social. Interrogé sur ce cliché, Messi n'en revient toujours pas.

« Mon WhatsApp a explosé. J'ai commencé à répondre à ma famille, mais ensuite j'ai passé quelques jours à répondre. J'ai eu un million de messages sur Instagram, j'ai été bloqué… » a déclaré Lionel Messi au journaliste Andy Kusnetzoff, avant de s'attarder sur cette photo.

Leo Messi: “My WhatsApp was exploted. I started to answer my family, but then I spent a couple of days answering. I had a million messages on Instagram, I was blocked… I wasn't looking to have the most liked photo, people wanted to see me with the cup.” pic.twitter.com/jXX3OdDVGy