Les grandes victimes de la Coupe du monde

Arthur Montagne

Comme après chaque Coupe du monde, certaines sélections arrivent en fin de cycle et changent de sélectionneurs afin de se relancer. Et cette année, le Mondial a fait de nombreuses victimes. Et non des moindre. C’est notamment le cas de la Belgique, du Portugal, de l'Espagne ou encore du Brésil. Tour d'horizon des principaux changements.

La Coupe du monde 2022 a rendu son verdict le 18 décembre avec la victoire de l'Argentine en finale contre l'équipe de France à l'issue d'un match épique qui s'est conclu aux tirs-au-but. Mais certaines sélections ont vu leur parcours prendre fin beaucoup plus tôt, mettant fin à des cycles parmi les plus grandes nations mondiales. En effet, comme à l'issue de toute Coupe du monde, des cycles ont pris fin avec le départ de certains sélectionneurs.

Brésil, Belgique, Portugal, Espagne... révolution chez les cadors

Grand favori de cette Coupe du monde, le Brésil est pourtant tombé dès les quarts de finale contre la Croatie. Un échec qui a coûté la tête de Tite, en poste depuis 2016. Son remplaçant n'est pas encore connu. A l'inverse de l'Espagne. Eliminée en huitième de finale face au Maroc, la Roja a très rapidement annoncé le départ de Luis Enrique, remplacé dans la foulée par Luis de la Fuente, sélectionneur des Espoirs. Même issue pour la Belgique, éliminée dès le premier tour, et pour le Portugal qui est tombé contre le Maroc en quart. Roberto Martinez et Fernando Santos ont donc quitté leur fonction, sans que l'on connaisse encore leur successeur.

▶️PSG : Mbappé chambré par l’Argentine, Messi totalement innocent ?👇 pic.twitter.com/zMHRxMwVXx — le10sport (@le10sport) December 21, 2022

D'autres sélections partent sur un nouveau cycle

Concernant les Pays-Bas, le départ de Louis Van Gaal, et le retour de Ronald Koeman, étaient déjà programmés après la Coupe du monde. Eliminé lors de la phase de groupes, le Mexique (Gerardo Martino), la Corée du Sud (Paulo Bento) et le Ghana (Adda Otto) ont tous changé de sélectionneur. Tout comme la Pologne qui s'est séparée de Czeslaw Michniewicz après l'élimination en huitième de finale contre l'équipe de France.

L'Angleterre et l'Allemagne ne changent rien