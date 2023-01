Il a fait pleurer Cristiano Ronaldo, il raconte

Hugo Chirossel

Si Lionel Messi a réalisé son rêve en remportant la Coupe du monde 2022, Cristiano Ronaldo quant à lui a vu ses espoirs s’envoler. La joie de l’Argentin a contrasté avec les larmes de déception du Portugais, éliminé dès les quarts de finale par le Maroc. Walid Regragui, sélectionneur des Lions de l’Atlas, est d’ailleurs revenu sur l’exploit réalisé par ses joueurs lors de cette rencontre.

Il y a bientôt un mois, Lionel Messi soulevait le seul titre qu’il lui manquait : la Coupe du monde. Une immense joie que Cristiano Ronaldo n’a pas connue. À 37 ans, le Portugais a vécu son dernier Mondial, qui s’est soldé par une énorme déception. Sorti du onze de départ par Fernando Santos, Cristiano Ronaldo était tout de même entré en jeu lors du quart de finale perdu par le Portugal face au Maroc, mais il n’a pas pu empêcher l’élimination de son équipe.

« Pour les jeunes, c'était extraordinaire de jouer contre lui »

Dans un entretien accordé à L’Équipe , Walid Regragui est revenu sur l’émotion ressentie par ses joueurs au moment d’affronter et de finalement faire pleurer le quintuple Ballon d’Or. « Pour les jeunes, c'était extraordinaire de jouer contre lui. Quand ils rentrent au vestiaire, ils veulent son maillot, ils veulent le consoler. C'était beau. Et sincèrement, mes mecs après le Portugal se disaient : "On va prendre cette Coupe". C'est pour ça que je dis en conf' qu'on n'est pas fatigués, que les gars sont déterminés », a confié le sélectionneur du Maroc.

« En demies, on est au bout du bout »