Coupe du monde 2022 : Il a craint le pire pour Messi face à la France

Cette image a fait le tour du monde : Lionel Messi en train de soulever la Coupe du monde. Enfin, le septuple Ballon d’Or a remporté le dernier trophée qui lui manquait. Avec l’Argentine, La Pulga a réalisé son dernier rêve en s’imposant face à l’équipe de France. Pourtant, durant les tirs au but, on ne respirait pas forcément la sérénité chez les coéquipiers de Messi.

Au terme d’un scénario exceptionnelle en finale de la Coupe du monde, c’est l’Argentine qui a été sacrée, l’emportant face à l’équipe de France. Les deux sélections se sont pourtant départagées aux tirs au but. Et à ce petit jeu, c’est Emiliano Martinez, le portier de l’Albiceleste, qui a fait la différence. Lionel Messi et les autres tireurs argentins n’ont eux pas tremblé, bien qu’il y avait quelques craintes…

« Si Leo (Messi) avait raté, on aurait perdu »

A l’occasion d’un live sur Twitch, Nicolas Tagliafico est revenu sur cette séance de tirs au but face à la France. Le champion du monde argentin a alors expliqué à propos de la tentative de Lionel Messi : « Après le tir au but de Mbappé, toute la pression était sur le premier tireur. Si Leo (Messi) avait raté, on aurait perdu. J’étais très nerveux, mais Leo a tiré calmement, comme s’il jouait avec son fils Mateo dans le jardin ».

