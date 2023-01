Chantage, manipulation : Révélations explosives sur la Coupe du monde

Thibault Morlain

La Coupe du monde 2022 s’est donc terminée le 18 décembre dernier avec le sacre de l’Argentine suite à une finale rocambolesque face à l’équipe de France. Et voilà que suite à ce tournoi, d’incroyables histoires sont révélées. Une énorme affaire a notamment éclaté concernant la sélection des Etats-Unis, qui a été éliminée dès les huitièmes de finale par les Pays-Bas. Explications.

Avec une génération prometteuse et alors qu’ils organiseront la Coupe du monde 2026, les Etats-Unis auraient pu être l’une des surprises de l’édition au Qatar. Deuxièmes de leur groupe derrière l’Angleterre, les USA ont fini par être éliminés dès les huitièmes de finale face aux Pays-Bas (3-1). Et voilà que ce parcours au Mondial 2022 fait actuellement l’objet d’une incroyable polémique concernant le sélectionneur, Gregg Berhalter, Giovanni Reyna et l’entourage de ce dernier. Que s’est-il alors passé ?

La gestion polémique de Reyna au Qatar

Tout commence alors avec le temps de jeu accordé à Giovanni Reyna par Gregg Berhalter durant la Coupe du monde. En concurrence notamment avec Pulisic et Weah, le joueur de Dortmund ne joue que 7 minutes, face à l’Angleterre, en poules. Une gestion qui n’a manqué de faire énormément réagir et Reyna a même laissé éclater sa colère à l’entraînement. De son côté, le sélectionneur des Etats-Unis s’est justifié en expliquant son choix par le retour de blessure du joueur de 20 ans qui assurait pourtant être en condition de jouer.



La polémique a alors enflé et aux Etats-Unis, Eric Wynalda, ancien international américain, a notamment assuré que le sélectionneur mentait concernant l’état de santé de Giovanni Reyna, allant même jusqu’à expliquer qu’il consolait le père de ce dernier, attristé par le traitement de son fils.

Les confidences fracassantes de Berhalter

L’élimination des Etats-Unis face aux Pays-Bas n’a finalement rien calmé, bien au contraire… En effet, des off d’une conférence de Gregg Berhalter ont ensuite été révélés. Si le sélectionneur des américains ne cite aucun joueur, il explique avait sérieusement pensé à exclure un élément de son groupe. Au final, le concerné a été obligé de s’excuser devant le reste du groupe de son comportement. Le lien a alors été vite fait avec Giovanni Reyna et c’est à partir de là que l’affaire a encore pris un nouveau tournant…

Le clan Reyna à l’origine d’une bombe

C’est ainsi que ce 3 janvier, Gregg Berhalter publie un communiqué inattendu sur ses réseaux sociaux. Dans celui-ci, il indique alors avoir eu un comportement violent envers sa femme… en 1991 alors qu’il avait 18 ans. Alors que le principal intéressé assure que cette affaire est sortie pour plomber les discussions concernant sa prolongation au poste de sélectionneur des Etats-Unis, la fédération américaine a expliqué de son côté mener son enquête.

Mais là encore, un nouveau rebondissement a été prononcé ces dernières heures. En effet, il a été révélé que la personne à l’origine des révélations sur le comportement violent de Gregg Berhalter n’était autre que… la mère de Giovanni Reyna, Danielle Reyna. Suite à ce qui est arrivé à la Coupe du monde, en compagnie de son mari, elle a alors appelé le Directeur Sportif de la fédération américaine pour se plaindre du sélectionneur. Voilà donc l’affaire qui secoue le football aux Etats-Unis depuis quelques jours…