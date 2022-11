Equipe de France : Catastrophe pour Lucas Hernandez, Deschamps a trois options de secours

La rédaction

Malgré la satisfaction de la victoire (4-1) face à l'Australie, les bleus enregistrent un terrible coup dur avec le forfait de Lucas Hernandez. Son frère Théo est désormais le titulaire indiscutable au poste de latéral gauche tandis que Deschamps ne compte pas de réel remplaçant. Et il n'existe que trois alternatives possibles pour pallier à ce forfait...

On craignait le pire après la sortie prématurée de Lucas Hernandez, le verdict est tombé cette nuit et le joueur du Bayern Munich souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Il est donc forfait pour le reste de la compétition. Si son frère est Théo occupe brillamment le poste, il est le seul latéral gauche de formation de l'effectif de Deschamps. Toutefois, le sélectionneur français reste confiant et affirme qu'il y aura «d'autres alternatives».

Rabiot ou Pavard dans une défense à 4 ?

Didier Deschamps va peut-être regretter de ne pas avoir appelé Lucas Digne ou Ferland Mendy. Parmi les joueurs à sa disposition, Adrien Rabiot et Benjamin Pavard semblent être les options les plus envisageables pour occuper le poste de latéral gauche. Avantage pour le joueur de la Juventus qui a déjà évolué sur le flanc gauche lors de l'Euro et qui est gaucher. Dans des propos rapportés par RMC Sport, Didier Deschamps s'est montré confiant face à cet imprévu : « Je trouverai d’autres solutions, Mais bon… Si on veut être tranquilles, il faut prendre trente-trois joueurs, avec tous les postes triplés. Il y a Théo qui est là et puis après, il y aura d’autres alternatives. »

Vers un retour à 3 centraux ?

Compte tenu de l'absence de Lucas Digne, Ferland Mendy ou encore Jonathan Clauss, Didier Deschamps souhaitait retourner sur une défense à 4. Avec le forfait de Lucas Hernandez, le tacticien pourrait procéder à une réorganisation tactique lors des prochains matchs. Avec 3 défenseurs centraux, Ousmane Dembélé et Kingsley Coman apportent deux solutions au poste de piston. Toutefois, ce sont des joueurs à vocation très offensive qui pourraient provoquer un déséquilibre, précisément ce que Deschamps évite avec le retour à 4 défenseurs. Ce qui est sur, c'est qu'un pépin physique de Théo Hernandez conduirait à un véritable casse tête.