Foot - Coupe du monde

Coupe du Monde 2022 : Tous les chiffres insolites du Mondial au Qatar

Publié le 2 juin 2022 à 16h30 par La rédaction

La Coupe du Monde au Qatar approche à grands pas et ouvrira ses portes le 21 novembre dernier lors de Sénégal - Pays-Bas. Alors que nous sommes à seulement quelques mois de la compétition, de nombreux chiffres à propos de cet évènement sont intrigants.

Alors que la Coupe du Monde 2022 au Qatar se tiendra dans environ six mois, nous parlons de plus en plus de cette fête du football mondial. Plus nous nous approchons de la compétition plus de nouveaux chiffres farfelus font irruption. Voici les chiffres à retenir.

55

La Coupe du monde 2022 sera l'une des plus compactes de l'histoire du tournoi. Tous les stades se trouvent dans un rayon de 55 kilomètres de Doha, ce qui rendra l’évènement plus pratique pour les fans. Contrairement aux tournois précédents, les spectateurs qui se rendront au Qatar pourront se baser dans un seul hôtel et être à proximité de tous les différents stades sans avoir à se déplacer d’une ville à l’autre. C'est un rêve pour les spectateurs.

5

Les organisateurs ont déclaré que la distance la plus courte ne sera que de 5 km entre le Khalifa International Stadium et l’Education City Stadium. C'est à peu près la même distance que celle entre l'Emirates Stadium d'Arsenal et le Tottenham Hotspur Stadium.

28

La compétition durera 28 jours. Le tournoi débutera le lundi 21 novembre. La finale aura lieu le dimanche 18 décembre, qui sera la 15e fête nationale du Qatar.

170 000

Selon le Comité suprême pour la livraison et l'héritage, le Qatar (SC) fera don de 170 000 sièges aux pays ayant besoin d'infrastructures sportives après la Coupe du monde de football 2022.



Le Qatar fera don de 170 000 sièges aux pays qui ont besoin d'infrastructures sportives après la Coupe du monde de football 2022, en coordination avec la FIFA. Le stade Ras Abu Aboud sera le tout premier stade de Coupe du monde entièrement démontable, et comptera 40 000 places.



De nombreux stades de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar auront des sièges démontables, qui seront retirés et donnés aux pays ayant besoin d'infrastructures sportives après la fin du tournoi. Le stade Ras Abu Aboud sera entièrement supprimé après 2022 et réaménagé en une variété de sites sportifs et culturels plus petits.



Fatma Al Nuaimi, la directrice exécutive des communications du SC, a noté plus tôt que les stades sont en surnombre et feront quelques rénovations après le tournoi.



Un autre stade qui subira également une transformation est le stade Lusail où se jouera la finale de la Coupe du Monde. Il sera transformé en un espace communautaire qui abritera des écoles, des cafés, des installations sportives et des cliniques de santé.

33

Au total, 33 camps de base seront utilisés pendant la Coupe du monde. 32 d'entre eux seront utilisés par les équipes participantes et un par les arbitres de match.

700

Les gains de la Coupe du Monde de la FIFA varient d'une année à l'autre. Le budget total a beaucoup augmenté et, dans l'ensemble, le pot gagnant vaut 700 millions de dollars. La cagnotte a augmenté d’une manière impressionnante ces dernières années. Une hausse de 80% depuis la Coupe du monde au Brésil en 2014. Ce qui signifie que chaque équipe gagnera quelques millions supplémentaires pour chaque étape du tournoi. Chaque équipe recevra une somme d’environ 1,5 millions de dollars pour se préparer au tournoi. Ensuite, environ 9 millions de dollars pour participer à la phase de groupes. Plus elles progressent dans le tournoi, plus les gains augmentent. L'équipe championne du monde remportera environ 42 millions de dollars.