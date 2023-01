Coupe du monde 2022 : Messi, Agüero… Incroyables révélations sur les célébrations de l’Argentine

Hugo Chirossel

36 ans après son dernier sacre en 1986, l’Argentine est de nouveau devenue championne du monde. L’Albiceleste a battu l’équipe de France en finale du Mondial 2022, ce qui a provoqué la joie de tout un pays. Sergio Agüero s’est exprimé sur les coulisses des célébrations des Argentins. L’ancien attaquant de Manchester City a notamment révélé s’être fait mal au dos en portant Lionel Messi.

Pour le plus grand malheur de l’équipe de France, l’Argentine a été sacrée championne du monde le 18 décembre dernier. Un succès célébré dans tout le pays et également par les joueurs et leur entourage présent au Qatar. Sergio Agüero, retraité depuis l’année dernière, était présent avec les joueurs de l’ Albiceleste tout au long de la compétition. Il s’est d’ailleurs récemment exprimé sur les célébrations des Argentins après leur victoire face aux Bleus sur sa chaîne Twitch .

«J’ai soulevé le meilleur du monde. Mais, j’ai eu très mal au dos»

L’ancien attaquant de Manchester City a confié s’être fait très mal au dos en portant Lionel Messi : « J’ai soulevé le meilleur du monde. Mais, j’ai eu très mal au dos. Quand je l’ai soulevé, j’ai dit : “merde, il est lourd”. En plus de ça, la chanson “Muchachos” résonnait dans le stade et je bougeais mes épaules pour qu’il (Messi) saute. À un moment donné, je n’en pouvais plus. Je ne pouvais même pas me retourner. Si je me retournais, j’allais finir à l’hôpital. Il s’en est rendu compte parce que je l’ai regardé, nous avons échangé des regards. "D’accord, tu es champion du monde, mais j’ai mal au dos", lui ai-je dit. Et c’est là qu’il est descendu », a révélé Sergio Agüero.

«À un moment donné, Leo s'est mis en colère et m'a dit "arrête"»

Logiquement, l’Argentine a célébré son succès avec de l’alcool, mais peut-être un peu trop pour Sergio Agüero. À tel point que Lionel Messi lui a dit d’arrêter de boire. « J'ai beaucoup bu, mais je ne mangeais pas, c'est pour ça qu'il m'a frappé. Nous étions champions du monde ! (...) À un moment donné, Leo s'est mis en colère et m'a dit "arrête". Comment je pouvais arrêter ? Nous étions champions du monde. J'étais si heureux, je pense que mon cœur était dans un état parfait. Et parce que j'étais content, j'ai bu le double d'alcool », a-t-il ajouté.

«J'étais prêt à partir avec les gars et puis je me suis souvenu que j'avais mon fils dans l'appartement»