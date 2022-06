Foot - Coupe de Monde

Coupe du Monde 2022 : Mbappé, Benzema… Le jackpot au Qatar ?

Publié le 17 juin 2022 à 15h45 par Thibault Morlain

A compter du 21 novembre prochain, l’équipe de France disputera la Coupe du Monde au Qatar avec l’objectif de conserver son titre. Le rendez-vous est ainsi déjà dans toutes les têtes et on se met forcément à rêver d’un deuxième sacre consécutif pour les Bleus. Une victoire qui permettrait alors aux joueurs de Didier Deschamps de percevoir un joli pactole.

En 2018, l’équipe de France décrochait en Russie sa deuxième étoile, remportant la Coupe du Monde face à la Croatie. 4 ans et demi plus tard, les hommes de Didier Deschamps vont défendre leur couronne du côté du Qatar. Et cela débutera par des matchs face à l’Australie, le Danemark et la Tunisie lors des phases de poules. Viendra ensuite la phase à élimination directe avec bien évidemment la finale en ligne de mire pour Karim Benzema, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et compagnie.

Les Australiens ont remporté leur barrage et rejoignent le Groupe des Bleus pour la Coupe du Monde ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/t4GQ6zyuFv — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 14, 2022

Plus de 400 000€ en cas de victoire